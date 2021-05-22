В Испании людям до 60, которые не завершили вакцинацию AstraZeneca, позволят получить Pfizer

В Испании Комитет по вопросам биоэтики решил, что люди в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca и пострадали от побочных эффектов, могут получить вторую дозу вакцины Pfizer-BioNTech.

Ранее Испания ограничила использование вакцины AstraZeneca из-за очень редких случаев тромбоза у привитых.

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После этого около 1,5 миллиона человек в возрасте до 60 лет оказались в неопределенной ситуации, ведь уже получили первую дозу от AstraZeneca. Граждане по новым правилам не могли завершить вакцинацию ней же.

Люди смогут выбрать Pfizer или AstraZeneca.

Комитет по вопросам биоэтики решил, что таким людям нужно дать выбор между тем, чтобы получить вторую дозу вакцины Pfizer, или снова вакциной AstraZeneca.

Комиссия по вопросам охраны здоровья настаивала на первом варианте.

В то же время Комитет, в состав которого входят представители Минздрава и автономных регионов, заявил, что получение второй дозы AstraZeneca также должно быть разрешенным.

Председатель комитета отметил, что рекомендуемым является вариант именно со второй дозой вакцины Pfizer-BioNTech, а возможность повторной прививки AstraZeneca оставляют только в случае отказа пациента.

Этически и законно будет рекомендовать, что люди, которые отказываются вакцинироваться по комбинированной схеме, могут подписать документ об информированном согласии, утверждая, что они отказываются от такого варианта прививки, и они знают о риске тромбоза, который связывают с вакциной Vaxzevria (название препарата AstraZeneca),

– заявили в Комитете.

В ВОЗ не рекомендуют комбинировать различные вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует делать прививку вакцинами от двух разных производителей – для ускорения процесса вакцинации.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что имеющихся данных недостаточно, чтобы сказать, возможна ли комбинация разных препаратов.

Данные взяты из DW