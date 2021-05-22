В Испании людям до 60, которые не завершили вакцинацию AstraZeneca, позволят получить Pfizer

В Испании Комитет по вопросам биоэтики решил, что люди в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca и пострадали от побочных эффектов, могут получить вторую дозу вакцины Pfizer-BioNTech.
Ранее Испания ограничила использование вакцины AstraZeneca из-за очень редких случаев тромбоза у привитых.
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После этого около 1,5 миллиона человек в возрасте до 60 лет оказались в неопределенной ситуации, ведь уже получили первую дозу от AstraZeneca. Граждане по новым правилам не могли завершить вакцинацию ней же.
Люди смогут выбрать Pfizer или AstraZeneca.
- Комитет по вопросам биоэтики решил, что таким людям нужно дать выбор между тем, чтобы получить вторую дозу вакцины Pfizer, или снова вакциной AstraZeneca.
- Комиссия по вопросам охраны здоровья настаивала на первом варианте.
- В то же время Комитет, в состав которого входят представители Минздрава и автономных регионов, заявил, что получение второй дозы AstraZeneca также должно быть разрешенным.
- Председатель комитета отметил, что рекомендуемым является вариант именно со второй дозой вакцины Pfizer-BioNTech, а возможность повторной прививки AstraZeneca оставляют только в случае отказа пациента.
Этически и законно будет рекомендовать, что люди, которые отказываются вакцинироваться по комбинированной схеме, могут подписать документ об информированном согласии, утверждая, что они отказываются от такого варианта прививки, и они знают о риске тромбоза, который связывают с вакциной Vaxzevria (название препарата AstraZeneca),
– заявили в Комитете.
В ВОЗ не рекомендуют комбинировать различные вакцины от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует делать прививку вакцинами от двух разных производителей – для ускорения процесса вакцинации.
Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что имеющихся данных недостаточно, чтобы сказать, возможна ли комбинация разных препаратов.
Данные взяты из DW