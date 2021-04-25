Будучи больным с температурой около 40, мужчина пришел на работу и угрожал, что заразит коллег. При этом он снимал маску и громко кашлял.

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В полиции сообщают, что злоумышленнику удалось передать инфекцию непосредственно 8 лицам. Еще 14 человек подхватили коронавирус косвенно.

Несмотря ни на что, 40-летний испанец продолжал вести привычный образ жизни. Не заставил его задуматься даже положительный ПЦР-тест.

Обратите внимание! Среди 22 зараженных трое – дети. Малышам был всего 1 год.

Ситуация с коронавирусом в Испании: коротко