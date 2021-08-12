Фестивали Vida, Canet Rock и Cruïlla, которые проходили в июне – июле, посетили более 50 тысяч человек, в результате COVID-19 заразились 2279 посетителей.

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Вспышка коронавируса в Испании из-за концертов

Это на 76% больше по сравнению с показателями заражения среди жителей региона, которые не посещали концерты, и на 58% больше, чем ожидали органы здравоохранения Каталонии, давая разрешение на проведение массовых мероприятий.

Министр здравоохранения региона Карме Кабесас (Carme Cabezas) заявила, что фестивали повлияли на уровень заболеваемости в Каталонии, в том числе потому, что они произошли на подъеме очередной волны COVID-19, связанной с штаммом Дельта

Широкому распространению инфекции на концертах во многом способствовали сами зрители. Все участники фестивалей должны были предъявить отрицательный результат ПЦР-теста и не снимать маску во время мероприятия. Однако фотоотчеты с концертов показали, что многие зрители проигнорировали меры безопасности.

Коронавирус в Испании