В Испании новая вспышка коронавируса из-за музыкальных фестивалей
Источник:DJmag
В Испании сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в Каталонии, который напрямую связывают с проведением трех крупных музыкальных фестивалей. Местные органы здравоохранения считают, что это случилось из-за массового нарушения правил безопасности на концертах.
Фестивали Vida, Canet Rock и Cruïlla, которые проходили в июне – июле, посетили более 50 тысяч человек, в результате COVID-19 заразились 2279 посетителей.
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Вспышка коронавируса в Испании из-за концертов
Это на 76% больше по сравнению с показателями заражения среди жителей региона, которые не посещали концерты, и на 58% больше, чем ожидали органы здравоохранения Каталонии, давая разрешение на проведение массовых мероприятий.
Министр здравоохранения региона Карме Кабесас (Carme Cabezas) заявила, что фестивали повлияли на уровень заболеваемости в Каталонии, в том числе потому, что они произошли на подъеме очередной волны COVID-19, связанной с штаммом Дельта
Широкому распространению инфекции на концертах во многом способствовали сами зрители. Все участники фестивалей должны были предъявить отрицательный результат ПЦР-теста и не снимать маску во время мероприятия. Однако фотоотчеты с концертов показали, что многие зрители проигнорировали меры безопасности.
Коронавирус в Испании
- Всего инфицировано 4 660 473 людей;
- Смертельные случаи 82 320;
- Всего введенных доз вакцины 59,4 миллиона;
- Количество людей, прошедших полную вакцинацию – 28,8 миллиона, это 61,3% всего населения страны.