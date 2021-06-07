Один из пострадавших, Висенте Асенсио, провел выходные без заботы о симптомах и уже утром в понедельник все преподаватели нормально вернулись на работу.
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Так, сотрудники учебного заведения были вакцинированы препаратом американской компании Pfizer – вместо одной дозы им вкололи сразу шесть.
Восемь учителей из школы в городе Хельвес (Севилья), которые в прошлую пятницу ошибочно получили шесть доз вакцины Pfizer против COVID-19, вернулись к работе в этот понедельник,
– говорится в сообщении агентства.
Ранее в Германии четверо медиков попали в больницу после передозировки вакциной против COVID-19. В целом в 5 раз большую дозу получили 8 медработников.
Данные взяты из DW
После инцидента четверо медработников обратились в больницу с симптомами вирусного заболевания. Их госпитализировали для наблюдения.
Вакцинация также проводилась препаратом от Pfizer.