В Испании преподавателям по ошибке вкололи шесть доз вакцины Pfizer

Восемь учителей в одной из испанских школ в Севилье в минувшую пятницу, 4 июня, по ошибке получили шесть доз вакцины Pfizer против коронавируса за один раз.

Один из пострадавших, Висенте Асенсио, провел выходные без заботы о симптомах и уже утром в понедельник все преподаватели нормально вернулись на работу.

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Так, сотрудники учебного заведения были вакцинированы препаратом американской компании Pfizer – вместо одной дозы им вкололи сразу шесть.

Восемь учителей из школы в городе Хельвес (Севилья), которые в прошлую пятницу ошибочно получили шесть доз вакцины Pfizer против COVID-19, вернулись к работе в этот понедельник,

– говорится в сообщении агентства.

Ранее в Германии четверо медиков попали в больницу после передозировки вакциной против COVID-19. В целом в 5 раз большую дозу получили 8 медработников.

Данные взяты из DW

После инцидента четверо медработников обратились в больницу с симптомами вирусного заболевания. Их госпитализировали для наблюдения.

Вакцинация также проводилась препаратом от Pfizer.