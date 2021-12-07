В Испании разрешили вакцинировать маленьких детей против коронавируса

Регулирующие органы Испании разрешили вакцинацию маленьких детей. Тепрь прививки могут сделать маленькие испанцы с 5-летнего возраста.

Комиссия по вопросам общественного здоровья одобрила прививки детей в возрасте до 12 лет после того, как вакцина Pfizer для этой группы населения была подтверждена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Она начнется с 15 декабря.

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В период с декабря по январь власти предоставят 3,2 миллиона вакцин, которых будет достаточно, чтобы сделать первую дозу прививки практически всем детям в возрасте от 5 до 11 лет (3,3 миллиона). Вторая доза будет предложена через 8 недель.

Почему вакцинируют детей в Испании

В Минздраве Испании сообщили, что комиссия одобрила вакцинацию этих возрастных групп, чтобы уменьшить количество заболеваний среди детей и сократить количество заражений в семьях и учебных заведениях.

Возрастная группа до 12 лет была единственной группой, для которой в Испании еще не началась кампания вакцинации, и она также имеет самый высокий уровень заболеваемости: 412 случаев на 100 000 жителей, что почти вдвое превышает средний показатель по Испании (248) и более чем втрое выше, чем у подростков (133) или у пожилых (125).

После детей, следующие группы с наибольшим количеством выявленных случаев – это группы в возрасте от 30 до 50 лет, что совпадает с возрастом большинства родителей этих детей.

Вакцинация детей в Украине

В Украине разрешили вакцинировать против коронавируса абсолютно всех детей в возрасте от 12 лет.

Вакцинация проводится препаратом Pfizer от Comirnaty.

Чтобы вакцинировать своего ребенка, родители должны получить направление у своего педиатра или семейного врача и взять документ с собой в пункт прививки.

Если ребенка нужно вакцинировать и от других болезней (к примеру, против гриппа) – необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением различных препаратов. Исключение – экстренная вакцинация.

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