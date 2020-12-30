В Испании специальный сенсор отслеживает COVID-19 в воздухе: как работает устройство
В Испании появился специальный сенсор, который будет отслеживать COVID-19 в воздухе. Его разработали исследователи из политехнического университета Валенсии. Сейчас устройство это только прототип.
► Для чего разработали устройство
С помощью сенсора можно оценить качество воздуха. Таким образом он на раннем этапе будет выявлять коронавирус внутри помещений, сообщает Medical Express.
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► Из чего он состоит
В нем есть вирусоподобные частицы (VLP), которые имитируют вирус, но не состав этого генома – если проще, они не инфекционные.
Они состоят из:
- белка спикулы;
- завернутого белка;
- мажоритарного белка его мембраны;
- белка нуклеокапсида.
Все эти элементы являются элементами коронавируса. Таким образом устройство и является эффективным.
► Как работает сенсор
В устройстве есть предупредительный сигнал. Он сработает тогда, когда в воздухе будет критическая концентрация вируса.
Сейчас работу биосенсоров оценивают в больницах. Если тестирование будет успешным – технология будет не дорогой и простой в использовании.
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