В Испании появился специальный сенсор, который будет отслеживать COVID-19 в воздухе. Его разработали исследователи из политехнического университета Валенсии. Сейчас устройство это только прототип.

► Для чего разработали устройство

С помощью сенсора можно оценить качество воздуха. Таким образом он на раннем этапе будет выявлять коронавирус внутри помещений, сообщает Medical Express.

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► Из чего он состоит

В нем есть вирусоподобные частицы (VLP), которые имитируют вирус, но не состав этого генома – если проще, они не инфекционные.

Они состоят из:

белка спикулы;

завернутого белка;

мажоритарного белка его мембраны;

белка нуклеокапсида.

Все эти элементы являются элементами коронавируса. Таким образом устройство и является эффективным.

► Как работает сенсор

В устройстве есть предупредительный сигнал. Он сработает тогда, когда в воздухе будет критическая концентрация вируса.

Сейчас работу биосенсоров оценивают в больницах. Если тестирование будет успешным – технология будет не дорогой и простой в использовании.