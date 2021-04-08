Испания будет вводить вакцину против коронавируса AstraZeneca только людям старше 60 лет. Также Южная Корея объявила о приостановлении вакцинации препаратом AstraZeneca лиц до 60 лет.

Министр здравоохранения Каролина Дариас сообщила об изменении стратегии вакцинации против коронавируса.

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Стратегия вакцинации меняется, и с завтрашнего дня только люди старше 60 лет будут вакцинированы AstraZeneca,

– сказала Каролина Дариас.

По ее словам, решение о том, вводить ли вторую дозу вакцины тем, кто уже получил первую будет принято позднее.

Напомним, что на днях Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что ему известно о 169 случаях редкого расстройства свертывания крови на 34 миллиона доз. Чаще всего расстройства наблюдались у женщин до 60 лет и в течение двух недель после инъекции.

Заметим, что 8 апреля регулятор ЕС признал тромбоз "крайне редким" побочным эффектом вакцины AstraZeneca.

Также в Южной Корее приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca людей до 60 лет, пишет US News.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала