Однако власти заверили, что на складах стран есть еще минимум 10 миллионов вакцин. Это хватит, чтобы завершить вакцинацию людей пожилого возраста.

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Почему отказались от препарата

Планировалось, что Испания закупит 31 миллион доз вакцины против AstraZeneca. Впрочем, из-за побочных эффектов правительство решило отказаться от этого препарата.

Что сделают с остальными дозами

Сейчас вакцину AstraZeneca в Испании используют для завершения прививки населения в возрасте от 60 до 69 лет. Препарат этой компании разрешили вводить только пожилым людям. По состоянию на сегодня, 78% таких испанцев прошли полный курс иммунизации от COVID-19.

Остальные дозы препарата Испания передаст "третьим странам" через механизм COVAX.

Последняя партия AstraZeneca в Испанию прибыла в начале июля 2021 года. В целом, там почти 4 миллиона человек прививались этой вакциной.

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Побочные эффекты от AstraZeneca

В начале марта ряд стран приостановил прививку вакциной от AstraZeneca после сообщений о возможных побочных эффектах. Впрочем, лишь после заявлений ВОЗ и других медицинских регуляторов по безопасности препарата – большинство из них возобновили вакцинацию.

Однако всех начал волновать вопрос о вероятной связи между прививкой и тромбами. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не рекомендовало вакцинироваться против коронавируса вакциной от AstraZeneca людям с редкими кровотечениями в анамнезе. Все из-за редких случаев образования тромбов. Однако таки отметили, что такая связь пока не доказана.

В международных ведомствах отмечают, что эти случаи – крайне редки, а людей с тромбозом можно лечить.

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