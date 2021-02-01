В испанском городе Лагартера 78 жителей дома престарелых после прививки вакциной Pfizer заразились коронавирусной инфекцией.

Источник: El Periodico

К сожалению, семь из пожилых людей умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Все жители дома престарелых получили первую дозу вакцины 13 января.

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После прививки у десяти привитых появились первые симптомы болезни. Медики считали это побочными эффектами вакцины.

Однако впоследствии количество инфицированных возросло. Больных изолировали в комнатах.

Руководство заведения утверждает, что они придерживались протоколов и всех санитарных норм.

Добавим, что вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%. Страны ЕС 27 декабря начала масштабную вакцинацию от коронавируса этим препаратом.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала