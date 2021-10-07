Исследование эффективности пульсоксиметра

В новом исследовании ученые проверили, улучшает ли использование пульсоксиметра прогнозы при COVID-19. Они раздали эти приборы более чем восьми тысячам пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые проходили лечение дома. У всех участников были факторы риска тяжелого течения болезни (диабет, гипертония и другие).

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Пациентов научили пользоваться прибором и попросили проводить измерения два раза в день. В случае если показатель опускался ниже 95%, они должны были обратиться за помощью. При сатурации ниже 90% им рекомендовали срочно ехать в больницу.

Пульсоксиметр вдвое уменьшает риск смерти

Ученые сравнили риск смерти участников исследования с показателями 30 тысяч пациентов из групп риска, которые не пользовались пульсоксиметрами. Оказалось, что в первой группе он был на 52% ниже, чем во второй.

За время исследования умерли 42 участника. Согласно подсчетам авторов, без использования пульсоксиметра смертность могла быть больше чем в два раза.

Авторы исследования полагают, что разница в смертности между группами может быть объяснена тем, что люди, которые следят за уровнем кислорода в крови, ранее обращались за медицинской помощью. У пациентов, поступавших в больницу после использования пульсоксиметра были ниже уровни воспаления (показатели С-реактивного белка).

Ученые отмечают, что использование пульсоксиметров может снизить тревожность у людей, которые лечатся от COVID-19 дома.

Ранее ученые установили, что эффективность вакцины против коронавирусной болезни производства Pfizer/BioNTech снижается почти вдвое через 6 месяцев после завершения вакцинации. Показатель эффективности падает с 88 до 47%.