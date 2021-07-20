Он также сообщил, сколько доз есть в одном флаконе. Об этом глава Минздрава рассказал на брифинге.

Внимание Украина получила 2 миллиона доз вакцины Moderna от США

Сколько доз во флаконе

Он отметил, что в инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13 – 15 доз.

Но на упаковке написано, что во флаконе 15 доз. Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз,

– отметил глава ведомства.

Как использовать

В первую очередь Ляшко призвал работников сферы здравоохранения использовать флакон с вакциной полностью – чтобы избежать ненужных остатков и эффективно использовать помощь.

"Обращаюсь к медработникам с просьбой эффективно использовать эту вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона", – обратился он.

Вакцину Moderna привезли в Украину

В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Moderna через механизм COVAX.

Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.

Она предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Что известно о Moderna. Вакцина разработана по технологии, которая побуждает организм вырабатывать аналогичные составу вируса белки и вызывает иммунный ответ.



Новое название вакцины от американского производителя Moderna – Spikevax. Прививку этим препаратом нужно проводить дважды с интервалом в 28 дней.