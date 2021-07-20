Как использовать вакцину Moderna и сколько доз во флаконе: объяснение Ляшко
Источник:24 канал
В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Moderna. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, как правильно использовать этот препарат.
Он также сообщил, сколько доз есть в одном флаконе. Об этом глава Минздрава рассказал на брифинге.
Внимание Украина получила 2 миллиона доз вакцины Moderna от США
Сколько доз во флаконе
Он отметил, что в инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13 – 15 доз.
Но на упаковке написано, что во флаконе 15 доз. Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз,
– отметил глава ведомства.
Как использовать
В первую очередь Ляшко призвал работников сферы здравоохранения использовать флакон с вакциной полностью – чтобы избежать ненужных остатков и эффективно использовать помощь.
"Обращаюсь к медработникам с просьбой эффективно использовать эту вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона", – обратился он.
Вакцину Moderna привезли в Украину
- В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Moderna через механизм COVAX.
- Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.
- Она предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.
Новое название вакцины от американского производителя Moderna – Spikevax. Прививку этим препаратом нужно проводить дважды с интервалом в 28 дней.