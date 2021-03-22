Компания AstraZeneca и Оксфордский университет опубликовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса в США. Общая эффективность вакцины составляет 79%, а для пожилых людей от 65 лет — 80%.

В то же время вакцина на 100% эффективна для предотвращения тяжелого течения болезни и госпитализации.

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Детали и результаты испытаний

В исследовании участвовали 32 449 человек в США, часть из них получала вакцину, а часть – плацебо.

Коронавирус обнаружили всего у 141 человека. Во время этого исследования 2 дозу вакцины вводили через 4 недели после первой прививки.

Согласно пресс-релизу, участники хорошо переносили введение вакцины, а независимая комиссия не выявила никаких проблем с безопасностью вакцины.

Последние выводы подтверждают тот факт, что вакцина AstraZeneca гарантирует уверенность в защите от болезни взрослых любого возраста,

– заявила сопредседатель главного исследования Энн Фальси – профессор медицины медицинского факультета Университета Рочестера.

Примерно 20% участников эксперимента были в возрасте 65 лет и больше и примерно 60% имели сопутствующие заболевания, связанные с повышенным риском прогрессирования тяжелого COVID-19 (например, диабет, тяжелое ожирение или сердечные заболевания).

Важно! Комиссия не установила повышенного риска образования тромбоза среди 21 583 участников, получивших по крайней мере одну дозу вакцины.

Что этому предшествовало

11 европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca. Речь шла о вероятных побочных эффектах, в частности образование тромбов.

Европейское агентство лекарственных средств провело расследование и признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной.

Европа возобновила применение вакцины AstraZeneca.

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