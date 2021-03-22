Испытания завершены: AstraZeneca объявила эффективность вакцины
Компания AstraZeneca и Оксфордский университет опубликовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса в США. Общая эффективность вакцины составляет 79%, а для пожилых людей от 65 лет — 80%.
Источник:пресс-служба AstraZeneca
В то же время вакцина на 100% эффективна для предотвращения тяжелого течения болезни и госпитализации.
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Детали и результаты испытаний
В исследовании участвовали 32 449 человек в США, часть из них получала вакцину, а часть – плацебо.
Коронавирус обнаружили всего у 141 человека. Во время этого исследования 2 дозу вакцины вводили через 4 недели после первой прививки.
Согласно пресс-релизу, участники хорошо переносили введение вакцины, а независимая комиссия не выявила никаких проблем с безопасностью вакцины.
Последние выводы подтверждают тот факт, что вакцина AstraZeneca гарантирует уверенность в защите от болезни взрослых любого возраста,
– заявила сопредседатель главного исследования Энн Фальси – профессор медицины медицинского факультета Университета Рочестера.
Примерно 20% участников эксперимента были в возрасте 65 лет и больше и примерно 60% имели сопутствующие заболевания, связанные с повышенным риском прогрессирования тяжелого COVID-19 (например, диабет, тяжелое ожирение или сердечные заболевания).
Что этому предшествовало
- 11 европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca. Речь шла о вероятных побочных эффектах, в частности образование тромбов.
- Европейское агентство лекарственных средств провело расследование и признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной.
- Европа возобновила применение вакцины AstraZeneca.
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