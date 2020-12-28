В Британии испытывают препарат, который может дать мгновенный иммунитет против коронавируса. Он состоит из антител.

UCLH и AstraZeneca разработали лекарство, которое состоит из комбинации антител длительного действия AZD7442. Ученые считают, что оно может обеспечить иммунитет на период 6 – 12 месяцев, сообщает Guardian.

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Вместо антител, которые производит организм в ответ на инфекцию, AZD7442 использует моноклональные антитела, которые создали в лаборатории.

Если препарат одобрят, его начнут прописывать людям, которые контактировали с больными в течение последних 8 дней.

Если мы сможем доказать, что эта терапия работает и защищает людей, склонных к вирусу, от развития COVID-19, это будет отличное дополнение к арсеналу вооружения, которое разрабатывают для борьбы с этим страшным вирусом,

– рассказала вирусолог и автор исследования Кэтрин Хулихан.

Как проводят исследования

Тестирование лекарств проводят в компании UCLH, ряде больниц Британии и в сотне клиник по всему миру.

Сейчас экспериментальный препарат ввели 10 добровольцам. Большинство из них – медики и студенты.

Если все испытания пройдут успешно, использование препарата может начаться в марте или апреле 2021 года.