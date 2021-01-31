Физическое здоровье женщин, сделавших аборт, является ничем не хуже тех, кто отказался от прерывания беременности. Так, в долгосрочной перспективе сохранение нежелательной беременности может навредить женщинам больше, чем аборт.

Источник: Annals of Internal Medicine

Появились данные, свидетельствующие об ухудшении состояния здоровья среди тех, кто не планировал беременность и рожал.

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Как проходило исследование

Ученые проанализировали данные 874 женщин, которые в течение 2008-2010 годов подавали заявки на аборт:

328 из них прервали беременность в первом триместре,

383 – во втором триместре,

163 женщины родили.

Через 5 лет исследователи собрали данные о состоянии здоровья всех женщин.



Нежелательная беременность для женщин более опасна, чем аборт / Фото: Getty Images

Результаты исследования

Так, 27% из тех, кто родил, заявили о слабом или плохое здоровье, тогда как среди тех, кто сделал аборт, таких оказалось 20%.

Женщины страдают от мигреней, другой хронической боли, ожирения. Те, кто отказался от аборта, на 29% чаще жаловались на хроническую головную боль. Также на боль в суставах они страдали на 49% чаще.