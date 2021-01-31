Исследование: нежелательная беременность для женщин более опасна, чем аборт
Физическое здоровье женщин, сделавших аборт, является ничем не хуже тех, кто отказался от прерывания беременности. Так, в долгосрочной перспективе сохранение нежелательной беременности может навредить женщинам больше, чем аборт.
Источник: Annals of Internal Medicine
Появились данные, свидетельствующие об ухудшении состояния здоровья среди тех, кто не планировал беременность и рожал.
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Как проходило исследование
Ученые проанализировали данные 874 женщин, которые в течение 2008-2010 годов подавали заявки на аборт:
- 328 из них прервали беременность в первом триместре,
- 383 – во втором триместре,
- 163 женщины родили.
Через 5 лет исследователи собрали данные о состоянии здоровья всех женщин.
Нежелательная беременность для женщин более опасна, чем аборт / Фото: Getty Images
Результаты исследования
Так, 27% из тех, кто родил, заявили о слабом или плохое здоровье, тогда как среди тех, кто сделал аборт, таких оказалось 20%.
Женщины страдают от мигреней, другой хронической боли, ожирения. Те, кто отказался от аборта, на 29% чаще жаловались на хроническую головную боль. Также на боль в суставах они страдали на 49% чаще.
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