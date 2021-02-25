Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь является независимым фактором риска двух распространенных видов рака – пищевода и гортани.

Изжога – хорошо известное многим людям чувство жжения в верхней части живота и пищевода. Ее основная причина – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

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Почему ГЭРБ вызывает рак

Гастроэнтерологи и онкологи считают ГЭРБ фактором риска развития одного из видов рака пищевода – аденокарциномы. Ученые предполагают, что связь изжоги и этой опухоли обусловлена:

прямым повреждающим действием кислоты и, в определенных случаях, желчи на слизистую оболочку пищевода;

образованием нитрозных соединений, которые могут взбираться вверх по пищеводу и попадать в горло и гортань.

Новое исследование

В новом исследовании ученые из Национального института рака США проанализировали данные о 490 тысячах человек, за которыми наблюдали в течение 16 лет с 1996 года.

В начале исследования участники заполнили анкеты, которые касались их образа жизни. Дополнительные данные об их здоровье ученые получили из базы медицинского страхования Medicare. Согласно этим оценкам, у 24% из них была ГЭРБ.

Ученые отследили, у какого количества людей за 16 лет наблюдения развились злокачественные опухоли пищевода и гортани. Они пришли к выводу, что риск двух видов рака, на которых делался фокус в исследовании, у людей с ГЭРБ повышен вдвое. Этот риск не зависел от того, курят ли люди и употребляют ли алкоголь, а также от пола и социального положения.

Согласно оценкам авторов исследования, около 17% раков пищевода и гортани связаны с ГЭРБ. В будущем ученые хотят узнать, можно ли предотвращать онкологические заболевания с помощью эффективного лечения ГЭРБ.