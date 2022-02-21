Исследование показало, как космос изменяет мозг космонавтов

Длительный период невесомости влияет на физиологические процессы у человека. Новое исследование приближает нас к пониманию, какие именно изменения происходят в теле человека в космосе.

Пластичность мозга

Мозг человека обладает нейропластичностью, то есть может изменяться под влиянием опыта, формировать новые связи после повреждения и адаптироваться на протяжении всей нашей жизни. Благодаря нейропластичности наша личность меняется и усложняется, даже если мы вышли из студенческого возраста. А еще наш мозг умеет восстанавливать утраченные связи в случае травмы.

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Подобные свойства человеческого сознания не могут не интересовать ученых. В том числе в эпоху активного освоения космоса исследователей интересует влияние длительных полетов и невесомости на человеческий мозг. Ранее исследователи из России, Германии и Швеции обнаружили, что после возвращения на Землю в крови у космонавтов повышается содержание белков, присущих травмам мозга.

Ученые проанализировали образцы крови, взятые у космонавтов до и после полета на Международную космическую станцию (МКС), и выяснили, что длительное пребывание в космосе может провоцировать повреждения мозга. Эксперты подчеркнули, что этот факт нужно будет учитывать, если в будущем космические путешествия станут более распространенными.

Космос меняет мозг

Новое исследование является первым, в котором анализируются структурные изменения, которые происходят в мозге после длительного космического полета.

Результаты показывают значительные микроструктурные изменения в белом веществе мозга, именно в сенсомоторных трактах – мозолистом теле, дугообразном пучке, кортикоспинальных, кортикостриарных и мозжечковых трактах. Это показывает, как человеческий мозг адаптируется к условиям невесомости и другим ограничениям на борту корабля.

Участниками исследования стали 12 космонавтов-мужчин, которые в общей сложности провели по 6 месяцев на МКС. Оно подтвердило, что уровень нейропластичности мозга адаптируется к невесомости.

Мы обнаружили изменения в нейронных связях между несколькими двигательными областями мозга. В невесомости астронавту необходимо радикально адаптировать свои стратегии движения. Наше исследование показывает, что их мозг перестраивается,

– подчеркнули ученые.

Ученые отмечают, что эта работа может стать основой для будущих исследований изменений мозга в условиях невесомости.

Ранее ученые из Университета Питтсбурга провели масштабное исследование и определили, что физические упражнения могут помочь сохранить память в пожилом возрасте.