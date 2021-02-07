Исследование правительства США: ношение масок уменьшает количество госпитализаций с COVID-19
В штатах США, где ввели обязательное ношение защитных масок, уменьшилось количество госпитализаций в связи с коронавирусом. Таких больных уменьшилось на 5%.
Источник:"Голос Америки"
Об этом свидетельствует исследование центров по контролю и профилактике заболеваний США.
К теме Исследователи ВОЗ приблизились к разгадке происхождения коронавируас: детали
Что известно об исследовании
В течение апреля-июля 2020 года исследователи наблюдали за уровнем госпитализаций в 10 американских штатах, где было обязательно ношение масок:
- в Калифорнии,
- Колорадо,
- Коннектикут,
- Мэриленд,
- Мичигане,
- Миннесоте,
- Нью-Мексико,
- Нью-Йорке,
- Огайо,
- Орегоне.
По словам исследователей, через 3 недели после указа о ношении масок количество госпитализаций с диагнозом COVID-19 в штатах упало почти на 5%.
Поэтому пришли к выводу, что обязательное ношение масок имеет связь с уменьшением количества больных, нуждающихся в пребывании в больнице.
Масочный режим в США
В Штатах ввели масочный режим в общественном транспорте из-за коронавируса. Американцы должны носить маски на железнодорожных станциях, метро, автовокзалах, аэропортах и т. д. При этом, она должна полностью закрывать нос и рот.
Поделиться новостью