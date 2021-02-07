В штатах США, где ввели обязательное ношение защитных масок, уменьшилось количество госпитализаций в связи с коронавирусом. Таких больных уменьшилось на 5%.

Об этом свидетельствует исследование центров по контролю и профилактике заболеваний США.

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Что известно об исследовании

В течение апреля-июля 2020 года исследователи наблюдали за уровнем госпитализаций в 10 американских штатах, где было обязательно ношение масок:

в Калифорнии,

Колорадо,

Коннектикут,

Мэриленд,

Мичигане,

Миннесоте,

Нью-Мексико,

Нью-Йорке,

Огайо,

Орегоне.

По словам исследователей, через 3 недели после указа о ношении масок количество госпитализаций с диагнозом COVID-19 в штатах упало почти на 5%.

Поэтому пришли к выводу, что обязательное ношение масок имеет связь с уменьшением количества больных, нуждающихся в пребывании в больнице.

Масочный режим в США

В Штатах ввели масочный режим в общественном транспорте из-за коронавируса. Американцы должны носить маски на железнодорожных станциях, метро, автовокзалах, аэропортах и т. д. При этом, она должна полностью закрывать нос и рот.

Обратите внимание! По данным СНБО, США – первая в мире страна по количеству больных коронавирусом. С начала пандемии там инфицировались более 26,9 миллиона человек.