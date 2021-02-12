Исследование: вирус заполняет воздух в помещении за 15 минут
Новое исследование показало, что регулярное проветривание и вентилирование помещения существенно снижает концентрацию коронавирусной инфекции в воздухе.
Источник:Yle
В результатах исследования ученых Хельсинкского университета также говорится, что как только источник вируса покидал помещение, концентрация инфекции в воздухе заметно снижалась всего за несколько минут.
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Исследователи создали модель распространения вируса, подобного коронавирусу, в ресторанном помещении.
В ходе исследования стало известно, что вирус заполнял просторное помещение всего за 15 минут.
Доцент микробиологии, вирусолог Нина Атанасова заявила, что это подтверждает предположение, что в ресторанах важно контролировать количество клиентов и следить за тем, чтобы они время от времени менялись.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
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