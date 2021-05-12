Но если вскоре исследования на животных пройдут успешно, то их можно будет проводить и на людях. Такое мнение в эфире высказал директор Института биологии клетки Национальной академии наук Украины во Львове Андрей Сибирный.

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По его словам, возможно, в 2021 году удастся провести испытания на мышах. Тогда уже в 2022 году можно будет провести испытания на больших лабораторных животных: хомяках, макаках-резус.

Если испытания закончатся успешно, то тогда можно будет в первом полугодии следующего (2022 – 24 канал) года начать испытания на добровольцах,

– отметил Сибирный.

Академик отметил, что для того, чтобы начать проводить исследования на животных, необходимо создать вирусологическую лабораторию. Также нужно источник уханского, британского, южноафриканского, индийского штаммов, чтобы посмотреть, как украинская потенциальная вакцина защищает от них.

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