Исследователи назвали эффективный способ, как уговорить людей вакцинироваться

Темпы вакцинации во всем мире пока остаются на недостаточно высоком уровне для того, чтобы остановить пандемию коронавируса. Однако ученые рассказали о не новом, но достаточно эффективном методе, который поможет прививать больше людей.

Ученые из Университета Северной Каролины (США) оценили новую пилотную программу в этом штате. Она оказалась более эффективным способом стимулировать кампанию по вакцинации. Работу опубликовали в JAMA Internal Medicine.

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Как уговорить людей вакцинироваться

Так, в четырех округах штата некоторые клиники стали выдавать карточку с суммой по 25 долларов каждому, кто пришел вакцинироваться от COVID-19 или привел знакомого. Всего за 2 недели клиники выдали почти 3 тысячи таких карточек.

В клиниках, которые не участвовали в пилотной программе, количество прививок первой дозой снизилось почти на 10% за две недели исследования. При этом в клиниках, участвовавших в пилотной программе, количество прививок увеличилось на 46%.

Мотивация деньгами – работает

Впоследствии опросили пациентов, которые пришли прививаться. Выяснилось, что многие были мотивированы деньгами – 41% назвал выплату важной причиной их вакцинации.

Еще примерно 10% опрошенных заявили, что они даже не подумали бы пройти вакцинацию, если бы не финансовый стимул. Зато 15% рассказали, что специально искали клинику, которая выдает какое-то поощрение.

Идея – не новая

Ранее в 2021 году исследования в США показали, что треть невакцинированных людей согласится сделать прививку, если им дадут денежную выплату. В конце концов, не все непривитые люди категорически против вакцин. Некоторые просто не решаются делать прививки, другие просто относятся к ней равнодушно.

Исследователи полагают, что в этом случае финансовый стимул может превратить безразличие в интерес. Они считают, что эта стратегия увеличения вакцинации заслуживает больших инвестиций

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Как записаться на вакцинацию?