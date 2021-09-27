Около 80% людей, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, переносят болезнь легко или умеренно. При этом 15 – 20% имеют тяжелое течение.

Актуально Дефицит витамина D во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией

Авторы нового исследования провели детальный анализ разнообразия гранулоцитов в крови 26 больных с помощью проточной цитометрии. Они определили специфические имунотипы, которые могут помочь предсказать тяжесть инфекции.

Через 4 месяца после выписки из больницы у участников повторно взяли кровь, чтобы сравнить их с результатами здоровых людей, которые не болели коронавирусом.

Результаты исследования:

Выяснилось, что тяжелая форма инфекции связана с повышенным уровнем как зрелых, так и незрелых нейтрофилов и со снижением уровней эозинофилов и базофилов.

Низкие показатели эозинофилов и базофилов могут означать, что они вовлекались (рекрутировались) в область воспаленных тканей, особенно в легкие.

Эту гипотезу подтверждают изменения в экспрессии некоторых рецепторов, необходимых для активации, адгезии и миграции гранулоцитов, в частности: CD62L, CD11a / b, CD69, CD63, CXCR4.

Во время фазы выздоровления гранулоциты возвращались к норме, но у тяжелых пациентов процесс проходил медленнее.

В целом результаты свидетельствуют о том, что обнаруженные иммунотипы гранулоцитов коррелировали с различными наборами воспалительных маркеров. Исследователи считают, что с помощью комбинированных анализов и по характеристикам клеток крови можно прогнозировать развитие осложнений.