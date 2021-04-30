Ученые считают, что система может обеспечить немедленные результаты, не нуждаясь во врачах для интерпретации снимков.

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При традиционной клинической диагностике осмотр и интерпретация одного рентгеновского снимка грудной клетки занимает у врачей не менее 5 – 10 минут.

В отличие от этого система на основе искусственного интеллекта может точно оценивать те же данные примерно за 40 миллисекунд, демонстрируя огромный потенциал для поддержания клинической практики в режиме реального времени,

– сообщила профессор Тиффани Со.

Команда исследователей уже проверила систему. Результаты экспериментов показали, что модель искусственного интеллекта можно в будущем использовать при выявлении поражений легких, таких как рак легких и различные легочные инфекции, такие как пневмония.

Пока неизвестно, когда система на основе искусственного интеллекта может появиться на рынке.



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