Ученые из Всемирной организации здравоохранения исследуют происхождение коронавируса. Они завершают длительное расследование в Ухане и уже нашли "важные подсказки" относительно происхождения недуга.

Они выяснили, что важную роль в стремительном распространении заболевания сыграл рынок морепродуктов Ухани.

Внимание Расследование продолжается: Китай предоставил ВОЗ полный доступ к объектам в Ухане

Зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ, рассказал, что ученые посетили ряд объектов:

Уханьский институт вирусологии;

побывали на рынке морепродуктов Хуанань;

были на одном из крупнейших в городе рынке Байшачжоу, где продают свежие мясо, рыбу и морепродукты.

Ученые сосредоточили свое внимание на потенциальной роли животных во вспышке распространения вируса. Сейчас они прорабатывают результаты проб окружающей среды.

По словам ученого, эксперты во время обследования рынка обнаружили "важные доказательства". Этот рынок сразу после выявления случаев заражения закрыли. Однако важные образцы остались.

Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, посуду. Они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели,

- сказал исследователь.

Ученый: знаем то, чего не знали раньше

"Теперь мы знаем то, чего не знали тогда – до появления серьезно больных были и другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. Не удивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу", – сказал ученый.

Ученые теперь пытаются установить, сколько было таких других больных и когда это началось. Зоолог отметил, что отследить путь передачи вирусов сложно. По его словам, на это потребуется очень много времени".

Однако он надеется, к концу поездки они смогут объяснить причины и пути распространения. Дашак подчеркнул, что пока он не хочет "вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону это указывает".

Что известно о расследовании