Главный санитарный врач страны Игорь Кузин отметил, что ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины.

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У каких вакцин истекает срок годности

По данным санитарного врача, в октябре-ноябре истекает срок применения для около 3 млн доз AstraZeneca на областных складах.

А также около 1,1 миллиона вакцины Pfizer, которая имеет срок годности до конца ноября, до конца декабря.

В среднем Украина делает 120-150 тыс. прививок в течение одних суток и около миллиона в течение недели. Поэтому это количество реально использовать до конца срока годности,
отметил Игорь Кузин.

Минздрав перераспределит вакцины между регионами

Вакцины будут перераспределять между регионами, чтобы максимально не потерять ни одной дозы.

Если в каком-то регионе вакцина имеет риск быть неиспользованной до конечного срока хранения, она распределяется в те регионы, где она используется более активно,
пояснил Игорь Кузин.

Поэтому, понятно, что в ближайшее время в Украине будут вакцинировать от коронавируса препаратами от AstraZeneca и Pfizer.

Актуально о вакцинации в Украине

  • С начала прививочной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу – 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
  • Всего проведена 10 073 041 привка.
  • То есть, фактически глава Минздрава Виктор Ляшко выполнил обещание вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев за лето, правда, с задержкой в ​​неделю. Объяснил это министр тем, что праздники повлияли на темпы вакцинации.
  • Прививки проводят препаратами Covishield, Coronavac, Comirnaty от Pfizer, AstraZeneca, Janssen от Johnson&Johnson, Moderna. Все они признаны ВОЗ.

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