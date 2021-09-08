Истекает срок годности: в Минздраве назвали 2 вакцины, которые будут использовать в приоритете

В Украине есть COVID-вакцины, срок годности которых истекает уже осенью этого года. Министерство здравоохранения планирует максимально эффективно их использовать. В ведомстве отметили, что препаратами, срок годности которых истек, в стране не будут вакцинировать.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин отметил, что ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины.

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У каких вакцин истекает срок годности

По данным санитарного врача, в октябре-ноябре истекает срок применения для около 3 млн доз AstraZeneca на областных складах.

А также около 1,1 миллиона вакцины Pfizer, которая имеет срок годности до конца ноября, до конца декабря.

В среднем Украина делает 120-150 тыс. прививок в течение одних суток и около миллиона в течение недели. Поэтому это количество реально использовать до конца срока годности,

– отметил Игорь Кузин.

Минздрав перераспределит вакцины между регионами

Вакцины будут перераспределять между регионами, чтобы максимально не потерять ни одной дозы.

Если в каком-то регионе вакцина имеет риск быть неиспользованной до конечного срока хранения, она распределяется в те регионы, где она используется более активно,

– пояснил Игорь Кузин.

Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины. В то же время первыми будут использовать в стране именно те вакцины, срок годности которых подходит к концу.

Поэтому, понятно, что в ближайшее время в Украине будут вакцинировать от коронавируса препаратами от AstraZeneca и Pfizer.

Актуально о вакцинации в Украине

С начала прививочной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу – 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведена 10 073 041 привка.

То есть, фактически глава Минздрава Виктор Ляшко выполнил обещание вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев за лето, правда, с задержкой в ​​неделю. Объяснил это министр тем, что праздники повлияли на темпы вакцинации.

Прививки проводят препаратами Covishield, Coronavac, Comirnaty от Pfizer, AstraZeneca, Janssen от Johnson&Johnson, Moderna. Все они признаны ВОЗ.

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