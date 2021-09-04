Обнаружили, что существует вероятность у 95% того, что истинные цифры составляют от 9,3 миллиона до 18,1 миллиона дополнительных смертей. Это можно объяснить таким понятием как избыточная смертность.
Внимание Хорошие новости: врач сказал, у скольки украинцев уже есть защита от COVID-19
Как высчитывают количество смертей от коронавируса
Количество смертей от коронавируса оценивают по-разному в разных странах. Кроме того, часть умерших от COVID-19 не делали тест на него и поэтому не вошли в официальную статистику. С помощью этого альтернативного показателя – избыточной смертности – ученые и попытались оценить реальное количество жертв пандемии.
Что такое избыточная смертностьЭто разница между смертностью от всех причин во время пандемии и историческими средними сезонными показателями. Это количество показывает разрыв между количеством людей, умерших в определенном регионе в течение определенного периода, независимо от причины, и тем, сколько смертей можно было бы ожидать, если бы не было определенного обстоятельства (например, стихийного бедствия или вспышке болезни). Именно этот показатель использовали аналитики The Economist.
Избыточная смертность в Украине
Согласно их оценке, избыточная смертность в Украине от начала пандемии составляет от 110 до 120 тысяч или 240 – 270 смертей на 100 тысяч населения. Это на 90% превышает официальные данные о количестве смертей от коронавируса в стране – чуть более 57 тысяч человек или 131,3 на 100 тысяч населения.
Неточность в оценке избыточной смертности
Много людей, которые умирают при заражении SARS-CoV-2, не проходят тестирование и не входят в официальную статистику. И наоборот, некоторые люди имели другие заболевания, которые в любом случае могли бы стать причиной смерти в те же сроки.
Впрочем, подсчет дополнительных смертей для всего мира сложен и неточен. Чтобы восполнить эти пробелы в нашем понимании пандемии, The Economist построил модель машинного обучения, которая оценивает избыточную смертность для каждой страны ежедневно с момента начала пандемии.
Она основана как на официальных данных об избыточной смертности, так и на более чем 100 других статистических показателях.
Обратите внимание 4 типичных осложнения от COVID-19, которые проявляются не сразу
Кто больше всего пострадал от пандемии
Если судить по избыточной смертности от общей численности населения, то многие из наиболее пострадавших стран мира расположены в Латинской Америке.
Хотя официальные данные о смерти в России умеренные, цифры с общей смертности свидетельствуют, что на самом деле страна достаточно сильно пострадала от COVID-19. Также количество погибших в Индии намного больше.
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
- С начала пандемии по всему миру, по состоянию на 4 сентября, обнаружили более 219 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. Болезнь унесла жизнь 4,5 миллиона инфицированных.
- Больше всего случаев передачи коронавируса зафиксировали в США – всего там зарегистрировали более 39,8 миллиона пациентов с COVID-19, более 647,5 тысячи из которых, к сожалению, умерли.
- Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.