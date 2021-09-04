Истинное число жертв COVID-19 может быть значительно выше 4,5 миллиона, – The Economist

Официальное количество смертей от COVID-19 сейчас составляет 4,5 миллиона человек. Впрочем, по оценке аналитиков, фактическое число погибших составляет 15,2 миллиона человек.

Обнаружили, что существует вероятность у 95% того, что истинные цифры составляют от 9,3 миллиона до 18,1 миллиона дополнительных смертей. Это можно объяснить таким понятием как избыточная смертность.

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Как высчитывают количество смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса оценивают по-разному в разных странах. Кроме того, часть умерших от COVID-19 не делали тест на него и поэтому не вошли в официальную статистику. С помощью этого альтернативного показателя – избыточной смертности – ученые и попытались оценить реальное количество жертв пандемии.

Что такое избыточная смертность Это разница между смертностью от всех причин во время пандемии и историческими средними сезонными показателями. Это количество показывает разрыв между количеством людей, умерших в определенном регионе в течение определенного периода, независимо от причины, и тем, сколько смертей можно было бы ожидать, если бы не было определенного обстоятельства (например, стихийного бедствия или вспышке болезни). Именно этот показатель использовали аналитики The Economist.

Избыточная смертность в Украине

Согласно их оценке, избыточная смертность в Украине от начала пандемии составляет от 110 до 120 тысяч или 240 – 270 смертей на 100 тысяч населения. Это на 90% превышает официальные данные о количестве смертей от коронавируса в стране – чуть более 57 тысяч человек или 131,3 на 100 тысяч населения.

Неточность в оценке избыточной смертности

Много людей, которые умирают при заражении SARS-CoV-2, не проходят тестирование и не входят в официальную статистику. И наоборот, некоторые люди имели другие заболевания, которые в любом случае могли бы стать причиной смерти в те же сроки.

Впрочем, подсчет дополнительных смертей для всего мира сложен и неточен. Чтобы восполнить эти пробелы в нашем понимании пандемии, The Economist построил модель машинного обучения, которая оценивает избыточную смертность для каждой страны ежедневно с момента начала пандемии.

Она основана как на официальных данных об избыточной смертности, так и на более чем 100 других статистических показателях.

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Кто больше всего пострадал от пандемии

Если судить по избыточной смертности от общей численности населения, то многие из наиболее пострадавших стран мира расположены в Латинской Америке.

Хотя официальные данные о смерти в России умеренные, цифры с общей смертности свидетельствуют, что на самом деле страна достаточно сильно пострадала от COVID-19. Также количество погибших в Индии намного больше.

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса