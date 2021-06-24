На самом деле она даже не была беременной. Об этом сообщили власти южноафриканской провинции Гаутенг.
Ранее Против своей воли: женщина, которая могла родить 10 детей за раз, попала в психушку
Они провели соответствующее расследование и тщательное обследование. Несмотря на это, неизвестно, что могло бы быть мотивом для создания такого большого обмана.
Результаты отчета
Правительство провинции подтвердило, что женщину госпитализировали в психиатрическую больницу Тембиса 18 июня 2021 года. Там проводились различные медицинские обследования для определения ее состояния здоровья.
"Сначала ее должны были держать в больнице 72 часа после завершения предварительного обследования врачи рекомендовали держать ее в больнице еще на 7 дней для наблюдения, в соответствии с законом о психическом здоровье", – говорится в сообщении.
Сейчас медики установили, что госпожа Ситгол в последнее время не рожала детей. Также она никогда не была беременной,
– подчеркнули в правительстве.
В Департамент здравоохранения в Гаутенге и MediClinic также опровергли наличие данных о рождении.
Что предшествовало истории с младенцами
- Еще в начале июня 2021 года ряд международных СМИ написал, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситгол родила 10 детей в больнице с помощью кесарева сечения.
- Также в сети обнародовали снимки Ситгол с большим животом. О том, как и кто сделал эти фото – не сообщается.
- Факт рождения 10 детей даже подтвердил мэр города. Однако, как пояснили в правительстве, он поверил семье на словах.
- Ни он, ни отец "детей", после того, как женщину положили в больницу, младенцев не видели.
- Результаты предварительного расследования подтвердили, что в больницах никаких 10 детей не было.