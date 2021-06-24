На самом деле она даже не была беременной. Об этом сообщили власти южноафриканской провинции Гаутенг.

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Они провели соответствующее расследование и тщательное обследование. Несмотря на это, неизвестно, что могло бы быть мотивом для создания такого большого обмана.

Результаты отчета

Правительство провинции подтвердило, что женщину госпитализировали в психиатрическую больницу Тембиса 18 июня 2021 года. Там проводились различные медицинские обследования для определения ее состояния здоровья.

"Сначала ее должны были держать в больнице 72 часа после завершения предварительного обследования врачи рекомендовали держать ее в больнице еще на 7 дней для наблюдения, в соответствии с законом о психическом здоровье", – говорится в сообщении.

Сейчас медики установили, что госпожа Ситгол в последнее время не рожала детей. Также она никогда не была беременной,

– подчеркнули в правительстве.

В Департамент здравоохранения в Гаутенге и MediClinic также опровергли наличие данных о рождении.

Что предшествовало истории с младенцами