Соврала, что родила 10 детей одновременно: женщина из Африки даже не была беременной

Появилась неожиданная развязка громкой истории о женщине из Южной Африки, которая убеждала, будто родила 10 детей одновременно. Она уверяла, что побила мировой рекорд. Впрочем, это оказалось фейком.

На самом деле она даже не была беременной. Об этом сообщили власти южноафриканской провинции Гаутенг.

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Они провели соответствующее расследование и тщательное обследование. Несмотря на это, неизвестно, что могло бы быть мотивом для создания такого большого обмана.

Результаты отчета

Правительство провинции подтвердило, что женщину госпитализировали в психиатрическую больницу Тембиса 18 июня 2021 года. Там проводились различные медицинские обследования для определения ее состояния здоровья.

"Сначала ее должны были держать в больнице 72 часа после завершения предварительного обследования врачи рекомендовали держать ее в больнице еще на 7 дней для наблюдения, в соответствии с законом о психическом здоровье", – говорится в сообщении.

Сейчас медики установили, что госпожа Ситгол в последнее время не рожала детей. Также она никогда не была беременной,

– подчеркнули в правительстве.

В Департамент здравоохранения в Гаутенге и MediClinic также опровергли наличие данных о рождении.

Что предшествовало истории с младенцами