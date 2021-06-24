Соврала, что родила 10 детей одновременно: женщина из Африки даже не была беременной
Источник:The South African
Появилась неожиданная развязка громкой истории о женщине из Южной Африки, которая убеждала, будто родила 10 детей одновременно. Она уверяла, что побила мировой рекорд. Впрочем, это оказалось фейком.
На самом деле она даже не была беременной. Об этом сообщили власти южноафриканской провинции Гаутенг.
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Они провели соответствующее расследование и тщательное обследование. Несмотря на это, неизвестно, что могло бы быть мотивом для создания такого большого обмана.
Результаты отчета
Правительство провинции подтвердило, что женщину госпитализировали в психиатрическую больницу Тембиса 18 июня 2021 года. Там проводились различные медицинские обследования для определения ее состояния здоровья.
"Сначала ее должны были держать в больнице 72 часа после завершения предварительного обследования врачи рекомендовали держать ее в больнице еще на 7 дней для наблюдения, в соответствии с законом о психическом здоровье", – говорится в сообщении.
Сейчас медики установили, что госпожа Ситгол в последнее время не рожала детей. Также она никогда не была беременной,
– подчеркнули в правительстве.
В Департамент здравоохранения в Гаутенге и MediClinic также опровергли наличие данных о рождении.
Что предшествовало истории с младенцами
- Еще в начале июня 2021 года ряд международных СМИ написал, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситгол родила 10 детей в больнице с помощью кесарева сечения.
- Также в сети обнародовали снимки Ситгол с большим животом. О том, как и кто сделал эти фото – не сообщается.
- Факт рождения 10 детей даже подтвердил мэр города. Однако, как пояснили в правительстве, он поверил семье на словах.
- Ни он, ни отец "детей", после того, как женщину положили в больницу, младенцев не видели.
- Результаты предварительного расследования подтвердили, что в больницах никаких 10 детей не было.