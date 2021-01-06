В Италии выясняют причины смерти 89-летней женщины, которая умерла от инсульта вскоре после получения вакцины от коронавирусной инфекции.

Женщина проживала в доме для пожилых в Генуе и получила вакцину против коронавируса 5 января. Позже ее госпитализировали с инсультом, сообщает издание Corriere della Sera.

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К сожалению, утром 6 января итальянка умерла. Из-за незначительного интервала времени между вакцинацией и инсультом причины смерти женщины тщательно расследуют.

В то же время в региональном агентстве здравоохранения Лигурии пояснили, что пока ничего не указывает на прямую причинно-следственную связь между получением вакцины и инсультом.

По словам медицинского директора Норвежского агентства по лекарственным средствам, сейчас в мире вакцинируют уязвимых людей из группы риска, поэтому "возможны смерти, близкие ко времени вакцинации".

В таких случаях правительство должно расследовать, является ли это случайным совпадением или смерть связана с получением вакцины.

Вакцинация в Италии: что известно