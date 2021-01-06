В Италии 90-летняя женщина умерла после вакцинации от COVID-19: смерть расследуют
В Италии выясняют причины смерти 89-летней женщины, которая умерла от инсульта вскоре после получения вакцины от коронавирусной инфекции.
Женщина проживала в доме для пожилых в Генуе и получила вакцину против коронавируса 5 января. Позже ее госпитализировали с инсультом, сообщает издание Corriere della Sera.
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К сожалению, утром 6 января итальянка умерла. Из-за незначительного интервала времени между вакцинацией и инсультом причины смерти женщины тщательно расследуют.
В то же время в региональном агентстве здравоохранения Лигурии пояснили, что пока ничего не указывает на прямую причинно-следственную связь между получением вакцины и инсультом.
По словам медицинского директора Норвежского агентства по лекарственным средствам, сейчас в мире вакцинируют уязвимых людей из группы риска, поэтому "возможны смерти, близкие ко времени вакцинации".
В таких случаях правительство должно расследовать, является ли это случайным совпадением или смерть связана с получением вакцины.
Вакцинация в Италии: что известно
- Прививка в Италии будет происходить препаратом от Pfizer и BioNTech, который утвердил Евросоюз.
- Сначала препарат доставили в дома престарелых и больницы.
- Правительство Италии не планирует делать вакцинацию от коронавируса принудительной для населения и надеется, что люди сами захотят получить вакцину.
- С начала пандемии в Италии зафиксировали более 2 миллионов зараженных коронавирусом. Умерли более 73 тысяч инфицированных. Италия стала первой страной в ЕС, которая приняла удар от коронавируса.
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