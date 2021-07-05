Это не движение антивакцинаторов
Иск подали 300 врачей, они говорят, что это не битва противников вакцинации, а битва за демократию.
К теме В ОАЭ самый высокий уровень вакцинации против COVID-19: более 70%
Мы заставляем людей идти на риск под угрозой того, что им больше не позволят заниматься своей профессией,
– прокомментировал конституционный юрист Даниэле Гранара, который помогает продвигать дело.
Напомним, что в апреле Италия приняла закон, обязывающий всех, кто работает на государственных или частных должностях в области здравоохранения, в частности в аптеках и лечебных кабинетах, делать прививки против коронавируса.
Иначе их отстранят от работы без сохранения заработной платы, если работодатель не сможет назначить их на другую должность.
Обязательная прививочная компания в Италии
К слову, после иммунизации старших и уязвимых групп населения в Италии первыми вакцинировали людей, которые обеспечивают уход, в том числе учителей – тоже в обязательном порядке.
В целом 52,7 миллиона доз вакцин было введено по всей стране, и около 19,5 миллиона итальянцев пока полностью вакцинированы – это 36% населения (старше 12 лет).
В то же время 45 750 с 1,9 миллиона работников здравоохранения еще не получили ни одной дозы вакцины.
Заболеваемость в Италии
- Напомним, Италия одна из стран, которые первыми почувствовали удар пандемии и пострадала больше всего среди европейских стран.
- Жертвами болезни стали около 130 тысяч человек. Заразились коронавирусом более 4 миллионов человек.
- Страна вводила тотальные карантинные меры, потому что медицинская система не выдерживала нагрузки.
- Лишь 28 июня, власти Италии отменили требование об обязательном ношении защитных масок на открытом воздухе.