В Италии медики судятся против обязательной вакцинации

В Италии медицинские работники подали судебный иск, чтобы обжаловать обязательную вакцинацию против COVID-19. Суд рассмотрит дело 14 июля.

Это не движение антивакцинаторов

Иск подали 300 врачей, они говорят, что это не битва противников вакцинации, а битва за демократию.

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Мы заставляем людей идти на риск под угрозой того, что им больше не позволят заниматься своей профессией,

– прокомментировал конституционный юрист Даниэле Гранара, который помогает продвигать дело.

Напомним, что в апреле Италия приняла закон, обязывающий всех, кто работает на государственных или частных должностях в области здравоохранения, в частности в аптеках и лечебных кабинетах, делать прививки против коронавируса.

Иначе их отстранят от работы без сохранения заработной платы, если работодатель не сможет назначить их на другую должность.

Обязательная прививочная компания в Италии

К слову, после иммунизации старших и уязвимых групп населения в Италии первыми вакцинировали людей, которые обеспечивают уход, в том числе учителей – тоже в обязательном порядке.

В целом 52,7 миллиона доз вакцин было введено по всей стране, и около 19,5 миллиона итальянцев пока полностью вакцинированы – это 36% населения (старше 12 лет).

В то же время 45 750 с 1,9 миллиона работников здравоохранения еще не получили ни одной дозы вакцины.

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