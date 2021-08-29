К слову, наличие пропуска в Италии должны проверять владельцы заведения, но с проверкой могут прийти и специальные контроллеры.

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Штраф оплатит и владелец заведения

Именно контролеры оштрафовали на 400 евро мужчину. Также на 1000 евро оштрафовали владельца пиццерии, который не проверил посетителя.

Детали выдачи сертификатов

Примечательно, что для того, чтобы получить сертификат в Италии, достаточно иммунизироваться хотя бы одной дозой вакцины.

Теми, кто выздоровел, считаются люди, которые болели COVID-19 не более 6 месяцев назад.

Ситуация с COVID-19 в Италии

  • В Италии в последнее время вновь фиксируют рост количества случаев инфицирования коронавирусом.
  • Всего в Италии зарегистрировали более 4,5 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.
  • К сожалению, 129 056 людей умерли.