В Италии оштрафовали мужчину, который обедал без COVID-паспорта

В итальянском городе Ровиго оштрафовали мужчину, который решил пообедать в пиццерии не имея "зеленого пропуска" – документа, что свидетельствует о вакцинации против коронавируса, негативном ПЦР-тесте или недавнем выздоровлении.

К слову, наличие пропуска в Италии должны проверять владельцы заведения, но с проверкой могут прийти и специальные контроллеры.

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Штраф оплатит и владелец заведения

Именно контролеры оштрафовали на 400 евро мужчину. Также на 1000 евро оштрафовали владельца пиццерии, который не проверил посетителя.

Где обязателен сертификат:

С 6 августа "зеленый пропуск" в Италии является обязательным для доступа в рестораны и бары в помещениях.

С 1 сентября его действие распространится на школы, университеты и транспорт.

Детали выдачи сертификатов

Примечательно, что для того, чтобы получить сертификат в Италии, достаточно иммунизироваться хотя бы одной дозой вакцины.

Теми, кто выздоровел, считаются люди, которые болели COVID-19 не более 6 месяцев назад.

Ситуация с COVID-19 в Италии