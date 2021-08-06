Так, в Италии некоторые граждане будут вынуждены предъявлять COVID-паспорт. Для того чтобы получить этот документ, нужно накануне пройти полный курс вакцинации, проходить тестирование на коронавирус или переболеть COVID-19.
К теме В Китае два случая инфицирования высокопатогенным птичьим гриппом: что об этом известно
Министр здравоохранения Роберто Сперансу сообщил, что преподавателей, которые не предоставят необходимые документы до начала учебного года, отстранят от работы за 5 дней.
Кроме этого, от 6 августа COVID-паспорт должны будут показывать люди, которые хотят посетить:
- ресторан,
- музей,
- бассейн,
- спа,
- и любое культурное или спортивное мероприятие.
Это требование касается людей в возрасте от 12 лет. В случае нарушения придется заплатить штраф, но его размер пока не указали. Но это еще не все. Начиная с сентября такой паспорт будет обязателен для проезда в автобусах дальнего следования, а также на паромах и самолетах.
Коронавирус в Италии: основное
Источник: Минфин
- С начала пандемии в Италии зарегистрировали 4 377 188 больных коронавирусом.
- К сожалению, 128 163 из них умерли. Выздоровели 4 147 979 пациентов.
- Сейчас в стране от коронавируса лечатся 101 046 человек, 268 из которых в серьезном и тяжелом состоянии.