Так, в Италии некоторые граждане будут вынуждены предъявлять COVID-паспорт. Для того чтобы получить этот документ, нужно накануне пройти полный курс вакцинации, проходить тестирование на коронавирус или переболеть COVID-19.

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Министр здравоохранения Роберто Сперансу сообщил, что преподавателей, которые не предоставят необходимые документы до начала учебного года, отстранят от работы за 5 дней.

Кроме этого, от 6 августа COVID-паспорт должны будут показывать люди, которые хотят посетить:

ресторан,

музей,

бассейн,

спа,

и любое культурное или спортивное мероприятие.

Это требование касается людей в возрасте от 12 лет. В случае нарушения придется заплатить штраф, но его размер пока не указали. Но это еще не все. Начиная с сентября такой паспорт будет обязателен для проезда в автобусах дальнего следования, а также на паромах и самолетах.

Коронавирус в Италии: основное

Источник: Минфин