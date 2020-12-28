Итальянские врачи обнаружили новый штамм COVID-19, который похож на английский. Специалисты утверждают, что на Апеннинах этот штамм курсирует уже несколько месяцев – с августа 2020 года.

Что известно о новом штамме COVID-19

Новый штамм обнаружили в Брешии. Специалисты заявляют, что он может быть предшественником британского вируса. Об этом сообщает La Repubblica.

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Обнаруженный вариант имеет несколько точек мутации в белке Спайка. Как и английский, итальянский вариант также имеет мутацию в нервном центре взаимодействия Спайк. Он имеет вторую мутацию в положении 493, что делает его белок несколько другим от ранее известного вируса,

– рассказал председатель Итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо.

Как обнаружили новый вид вируса

Врачи встретили этот штамм случайно – во время осмотра пациента.

Тот переболел коронавирусом в апреле 2020 года. В августе тест снова показал положительный результат. Несколько последующих – также были положительные.

Специалисты никак не могли понять, как человек смог снова заболеть коронавирусом.

Тесты пациента решили проверить в лаборатории.

Выяснилось, что у него коронавирус, но другого штамма.

Обратите внимание! В Великобритании обнаружили мутировавший COVID-19 еще в сентябре. Однако, массово распространяться он начал в конце ноября. Из-за этого более 40 стран мира прекратили сообщение с государством.



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