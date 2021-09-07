Бустерная доза в настоящее время будет доступна уязвимым группам
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца пояснил, что "уязвимыми" группами являются в частности онкобольные, пациенты после трансплантации.
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Вакцинация в стране может стать обязательной
Также глава Минздрава Италии подтвердил слова премьер-министра Италии Марио Драги, который заявил, что всех итальянцев соответствующего возраста вскоре могут обязать вакцинироваться.
По его словам, как только Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) разрешит применение бустерной дозы, в Италии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19.
По последним данным правительства страны, Италия не скоро достигнет уровня вакцинации от 80% до 90%, поэтому, вероятно правительство примет закон о принудительной вакцинации.
Вакцинация бустерной дозой: коротко о главном
- Правительство Израиля первым в мире одобрило введение третьей дозы этой вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.
- Ввели вакцинацию тремя дозами также Франция, Германия, США, Великобритания и многие страны Ближнего Востока.
- Кроме того, об эффективности бустерной дозы вакцин заявили и другие производители: Sinovac, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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