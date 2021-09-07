В Италии одобрили вакцинацию тремя дозами: кроме того, иммунизация станет обязательной

Министерство здравоохранения Италии решило ввести вакцинацию бустерной дозой препарата против коронавируса. Иммунизацию тремя дозами будут рекомендовать уязвимым группам пациентов.

Бустерная доза в настоящее время будет доступна уязвимым группам

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца пояснил, что "уязвимыми" группами являются в частности онкобольные, пациенты после трансплантации.

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Вакцинация в стране может стать обязательной

Также глава Минздрава Италии подтвердил слова премьер-министра Италии Марио Драги, который заявил, что всех итальянцев соответствующего возраста вскоре могут обязать вакцинироваться.

По его словам, как только Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) разрешит применение бустерной дозы, в Италии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) оценивает необходимость бустерной дозы вакцины Pfizer (Comirnaty). Соответствующий комитет проведет ускоренный анализ имеющихся исследований относительно эффективности и целесообразности третьей дозы вакцины.

По последним данным правительства страны, Италия не скоро достигнет уровня вакцинации от 80% до 90%, поэтому, вероятно правительство примет закон о принудительной вакцинации.

Вакцинация бустерной дозой: коротко о главном

Правительство Израиля первым в мире одобрило введение третьей дозы этой вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.

Ввели вакцинацию тремя дозами также Франция, Германия, США, Великобритания и многие страны Ближнего Востока.

Кроме того, об эффективности бустерной дозы вакцин заявили и другие производители: Sinovac, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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