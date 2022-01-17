Мужчину с инфекцией доставили в больницу поблизости. Однако он отказался от лечения и решил вернуться домой. Там он и умер от осложнений недуга, как сообщил местный телеканал.

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Смерть противника взбудоражила сеть

Общественное движение "Освободим Италию" объединяет противников вакцинации, одним из руководителей был Марилли. Они и опубликовали пост о его смерти. Однако не указали причины смерти мужчины.

"Боль скорби по Луиджи становится неимоверной, потому что человечность и доброта души были для него сущностью жизни", – говорится в сообщении.

Про смерть вследствие коронавируса также написал и один из близких друзей антивакцинатора – предприниматель Марино Реккьюти.

"Умер мой настоящий друг, которого я знал более 15 лет, который работал со мной и которого можно было бы спасти, если бы он не придерживался вашей идеологии вместо того, чтобы прислушаться к семье и друзьям. Всем вам должно быть стыдно даже называть его имя. Это на вашей совести", – написал Реккьюти под публикацией о смерти мужчины.

Представители движения возмущены

О смерти антивакцинатора рассказали и многие итальянские СМИ, что вызвало бурную реакцию со стороны антивакцинаторского движения. Они разместили у себя на сайте специальный пресс-релиз, в котором призвали прессу прекратить "медийное мародерство" в связи со смертью Марилли.

Также они добавили, что вакцинированные и люди без прививки от COVID-19 якобы болеют одинаково.

Подчеркнем! Вакцинация против COVID-19 – единственный способ защитить себя от тяжелого течения и смерти.

Еще один противник вакцинации умер от недуга

В конце декабря 2021 года в одном из лечебных учреждений Италии умер от тяжелых осложнений, вызванных коронавирусом, еще один известный в стране противник вакцинации Маурицио Буратти.

Он выступал против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Заявлял, что тем самым защищает Конституцию и не собирается проходить тест на СOVID-19 из-за того, что, по его словам, якобы вирус вызывают сами тестовые мазки.

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