В Италии разрешили смешивать COVID-вакцины

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) одобрило комбинированное использование вакцин от коронавируса среди людей в возрасте до 60 лет.

Теперь итальянцы, которые уже получили первую дозу препарата AstraZeneca (Vaxzevria), могут вакцинироваться второй дозой другим препаратом на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты (мРНК).

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"На основе клинических исследований, результаты которых были опубликованы в течение последних недель, научный комитет AIFA решил утвердить смесь вакцин", – говорится в заключении регулятора.

К слову, 11 июня использование вакцин против COVID-19 компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson было приостановлено для тех людей, кто моложе 60 лет. Это произошло после того, как 18-летний парень, который был на гормональной терапии, умер от редкого сгустка крови после получения первой дозы препарата AstraZeneca.

Эксперты заявили, что вакцины, разработанные Pfizer и Moderna, могут вводиться людям, которые получили один укол AstraZeneca.

Отметим, смешивание вакцин в Украине пока не предусмотрено. Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин добавил, что пока в некоторых странах проводят исследования смешивания вакцин, которые только публикуются.

Если будут рекомендации ЕС или ВОЗ, то в стране есть механизм, по которому мы можем адаптировать это. Пока в Украине человек, который, например, вакцинирован первой дозой CoronaVac, вторую дозу такую ​​же получит. Сейчас у нас не предусмотрено смешивание вакцин,

– сказал Кузин, пишет ТСН.