В Италии ввели крупные штрафы для невакцинированных пожилых людей

В Италии 2 165 583 человека в возрасте от 50 лет еще не иммунизировались против коронавируса. Если они не получат прививки, их ждут штрафы в размере 100 евро.

Решение о штрафе начнет действовать в стране с 1 февраля. Он будет одноразовым, однако будет касаться не только тех пожилых людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но и тех, кто не сделал бустерную дозу вакцины.

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Подробнее о решении властей

Единовременный штраф в размере 100 евро будет применяться для людей в возрасте от 50 лет, которые не начали или не завершили цикл первичной вакцинации,

Такое же решение касается людей, которые не сделали бустерную дозу в течение 6 месяцев после основного цикла вакцинации.

С момента получения уведомления о санкции у невакцинированных есть 10 дней, чтобы подтвердить причину отсрочки или освобождения от вакцинации.

Для работников штрафы будут еще выше

Штраф в 100 евро "не единственный предусмотренный". Для невакцинированных работников в возрасте от 50 лет предусмотрено отстранение от работы без заработной платы и штраф в размере от 600 до 1 500 евро. В случае пропуска на рабочее место с нарушением обязательства, санкция удвоена.

Кроме того, для всех граждан за нарушение правил Green Pass или Super Green Pass применяются санкции от 400 до 1000 евро.

При этом в Румынии будут штрафовать за ношение тканевых масок

С сегодняшнего дня, 8 января, Румыния начнет штрафовать за ношение тканевых масок. За ношение такой маски гражданам грозит штраф в размере 2 500 леев (около 570 долларов).