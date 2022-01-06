В Италии ввели обязательную вакцинацию: каких групп

В Италии ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для людей в возрасте от 50 лет. Это требование будет действовать до 15 июня 2022 года.

Прививаться должны все, не только трудоустроенные

Все работники старше 50 лет должны иметь сертификат о вакцинации или выздоровлении от коронавируса. За отказ от прививки им грозят штрафы на сумму более тысячи евро, а также невыплата заработной платы.

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В то же время людям в возрасте от 50 лет, которые не имеют работы, также придется сделать прививку, чтобы избежать штрафов. Они должны вакцинироваться до 15 февраля 2022 года.

Невакцинированных будут штрафовать

К слову, ранее вакцинированные итальянцы могли работать только с результатом отрицательного теста, который нужно было предоставлять каждые два дня.

В Италии уже действует обязательная вакцинация учителей, медицинских работников и полицейских.

Какова ситуация с COVID-19 в Италии

Согласно данным Департамента гражданской защиты Италии, COVID-19 в стране заболели 6 756 035 человек, из них 138 276 умерли.

По данным Bloomberg, около 80.4% итальянцев получили по крайней мере одну дозу прививки, а 74,8% вакцинировались полностью. Около 34,8% получили третью бустерную дозу.

Где еще ввели обязательную вакцинацию против COVID-19

Италия стала третьей страной ЕС, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса.

Ранее Греция ввела обязательную прививку против COVID-19 для людей от 60 лет.

Зато Австрия приняла решение об обязательной вакцинации для всех групп населения.

Почему вакцинация – обязанность, а не просьба – смотреть видео