Новый "индийский" штамм коронавируса подтвердили у отца и дочери из Индии, которые проживают в Венето.

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"Штаммов сейчас тысячи, и рано или поздно они все придут", – заявил губернатор итальянского региона Венето Лука Дзайя.

Как известно, с понедельника правительство Италии сделало 13 регионов и две автономные провинции страны желтыми и ослабило карантин из-за уменьшения заболеваемости коронавирусом.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Отметим, в Индии уже пятый день подряд фиксируют рекордный прирост больных COVID-19. За прошедшие сутки, 25 апреля, коронавирус обнаружили у 352 991 человека, умерли 2 812 человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди описал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 как "коронавирусный шторм". В больницах не хватает койко-мест и оборудования.