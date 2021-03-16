Франция и Италия ранее приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Если европейский регулятор предоставит положительное заключение о вакцине, то обе страны сразу же вернутся к ее использованию.

Власти Италии и Франции готовы возобновить прививку с применением вакцины от коронавируса, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca.

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Готовность стран использовать препарат AstraZenecа

Премьер Италии Марио Драги 16 марта провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Во время него лидеры стран обсудили приостановку применения вакцины AstraZenecа в некоторых европейских странах.

Это временная мера предосторожности, которая продлится до четверга, 18 марта, до завершения анализа Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA),

– говорится в сообщении.

В правительстве Италии назвали обнадеживающим заявление EMA о том, что пока нет доказательств, что к образованию тромбов у некоторых пациентов, привитых препаратом AstraZeneca, привела именно вакцина.

Если европейский регулятор вынесет положительный вердикт по препарату, то Италия и Франция готовы "немедленно вернуться к его использованию".

Отказ стран Европы от вакцины AstraZenecа: основное