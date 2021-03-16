Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca
Франция и Италия ранее приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Если европейский регулятор предоставит положительное заключение о вакцине, то обе страны сразу же вернутся к ее использованию.
Источник:Правительство Италии
Власти Италии и Франции готовы возобновить прививку с применением вакцины от коронавируса, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca.
Читайте также Ткаченко связал слухи об AstraZeneca с пиаром Россией "Спутника V": в Москве уже отреагировали
Готовность стран использовать препарат AstraZenecа
Премьер Италии Марио Драги 16 марта провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Во время него лидеры стран обсудили приостановку применения вакцины AstraZenecа в некоторых европейских странах.
Это временная мера предосторожности, которая продлится до четверга, 18 марта, до завершения анализа Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA),
– говорится в сообщении.
В правительстве Италии назвали обнадеживающим заявление EMA о том, что пока нет доказательств, что к образованию тромбов у некоторых пациентов, привитых препаратом AstraZeneca, привела именно вакцина.
Если европейский регулятор вынесет положительный вердикт по препарату, то Италия и Франция готовы "немедленно вернуться к его использованию".
Отказ стран Европы от вакцины AstraZenecа: основное
- Ранее сразу 11 европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов, в частности образования тромбов. Это: Германия, Франция, Италия, Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург и Румыния.
- В то же время разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.
Поделиться новостью