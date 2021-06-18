Кроме того, Италия рассматривает возможность отмены масочного режима на открытом воздухе.

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С зеленым пропуском люди, которые полностью вакцинированы, вылечились от COVID-19 или дали отрицательный результат на коронавирус, могут загрузить сертификат, позволяющий им свободно перемещаться в блоке, – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что возможность снимать маску на улице начиная с лета – это цель правительства.

Требование носить маски было введено осенью прошлого года. Пока точно неизвестно, когда именно его отменят.

В помещениях требования к маскам пока остаются неизменными, также они являются обязательными в магазинах, автобусах, поездах и ресторанах.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к правительству Италии с просьбой открыть границы для украинцев.