Правительство Италии не планирует делать вакцинацию от коронавируса принудительной для населения. Однако власти страны надеются, что люди сами захотят получить вакцину.

Никто даже не рассматривал вариант, людей придется заставлять вакцинироваться. Об этом во время ежегодной итоговой конференции заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

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Мы даже не рассматриваем такой вариант (делать вакцинацию обязательной – 24 канал). Это исключено,

– сказал Конте.

Вакцинация в Италии пройдет с препаратом от Pfizer и BioNTech, который утвердил Евросоюз.

Первая партия – 470 тысяч доз вакцин – уже отправилась в Италию.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий в Бельгии вакцина застряла в пути.

Как только удастся довезти, препарат доставят в дома престарелых и больницы.

Обратите внимание! С начала пандемии в Италии зафиксировали более 2 миллионов зараженных коронавирусом. Умерло более 73 тысячи инфицированных. Италия стала первой страной в ЕС, которая приняла удар от коронавируса.