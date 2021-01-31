Италия не рекомендует людям старше 55 лет прививаться вакциной от AstraZeneca
Итальянский регулятор утвердил вакцину против коронавируса AstraZeneca для всех взрослых. Однако для людей старше 55 лет рекомендуют использовать вакцины других производителей.
Источник: Medical Xpress
Так, вакцина AstraZeneca рекомендована людям в возрасте от 18 до 55 лет.
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Однако комиссия по вакцинам рекомендовала не использовать ее среди пожилых людей из-за того, что AstraZeneca предоставила недостаточно информации о влиянии своей вакцины на лиц старше 55 лет.
В отношении вакцины AstraZeneca, окончательная оценка будет дана только в конце текущих клинических испытаний.
Добавим, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) только на этой неделе разрешило применение вакцины AstraZeneca. Разрешение также получили вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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