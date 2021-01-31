Итальянский регулятор утвердил вакцину против коронавируса AstraZeneca для всех взрослых. Однако для людей старше 55 лет рекомендуют использовать вакцины других производителей.

Источник: Medical Xpress

Так, вакцина AstraZeneca рекомендована людям в возрасте от 18 до 55 лет.

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Однако комиссия по вакцинам рекомендовала не использовать ее среди пожилых людей из-за того, что AstraZeneca предоставила недостаточно информации о влиянии своей вакцины на лиц старше 55 лет.

Старшую возрастную группу рекомендуется вакцинировать препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna.

В отношении вакцины AstraZeneca, окончательная оценка будет дана только в конце текущих клинических испытаний.

Добавим, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) только на этой неделе разрешило применение вакцины AstraZeneca. Разрешение также получили вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала